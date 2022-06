(Di lunedì 13 giugno 2022) Mathiasstaal ginocchio che pure lo aveva costretto a uscire in lacrime l’altra sera nel corso della partita tra Uruguay e Panama. Sospiro di sollievo per il Napoli che l’ha appena acquistato dal Getafe. Los estudios realizados a Mathíasdescartaron una lesión de gravedad. Ya está trabajando en la recuperación de un esguince de rodilla. ¡Vamos, Mato! #ElEquipoQueNosUne Visualizza questo post suUn post condiviso da AUF Selección Uruguaya (@aufoficial) L'articolo ilNapolista.

napolista : Olivera su Instagram fa sapere che sta bene, nessuna lesione ai legamenti Prosegue il normale recupero, nessun all…

E poi il messaggio via Stories del nuovo terzino del Napoli. Infortunio Mathias, l'esito degli esami Questo il comunicato apparso sui profili social dell'Uruguay riguardo gli esami. Prosegue il normale recupero di Olivera, nessun allarme per il terzino sinistro uruguaiano del Napoli recentemente acquistato dal Getafe. Arrivano buone notizie dall'altra parte del mondo per il Napoli, ma soprattutto per Mathias Olivera, il nuovo terzino acquistato dagli azzurri.