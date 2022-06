Mario Segni: «Se non si riforma il quorum, lo strumento referendario è praticamente morto» (Di lunedì 13 giugno 2022) «Se non si riforma il quorum, lo strumento referendario è praticamente morto. Lo dimostra il fatto che l’affluenza per il referendum è stata bassa anche nei comuni dove si votava per il sindaco, mentre il voto per le amministrative ha tenuto. È proprio il referendum che non ha attratto». Lo afferma Mario Segni, in una intervista alla “Stampa”, commentando il fallimento dei referendum sulla giustizia. Mario Segni: «Campagna fiacca e oscurata dalla guerra» «Certamente i quesiti erano ostici», puntualizza. «Ma la campagna è stata fiacchissima, oscurata anche da un evento drammatico come la guerra in Ucraina. Detto questo, bisogna avere il coraggio di ammettere che un altro tassello del nostro sistema costituzionale è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) «Se non siil, lo. Lo dimostra il fatto che l’affluenza per il referendum è stata bassa anche nei comuni dove si votava per il sindaco, mentre il voto per le amministrative ha tenuto. È proprio il referendum che non ha attratto». Lo afferma, in una intervista alla “Stampa”, commentando il fallimento dei referendum sulla giustizia.: «Campagna fiacca e oscurata dalla guerra» «Certamente i quesiti erano ostici», puntualizza. «Ma la campagna è stata fiacchissima, oscurata anche da un evento drammatico come la guerra in Ucraina. Detto questo, bisogna avere il coraggio di ammettere che un altro tassello del nostro sistema costituzionale è ...

