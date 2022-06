Marcelo ai saluti | 'Post Real? Ecco quello che ho deciso'

Pubblicità

La Champions prima deiUn'avventura lunga 16 anni quella madridista di, in scadenza di contratto , che sbarcò al Bernabeu nel 2006 a soli 18 anni e con la ' camiseta ' del Real ha ...E' stato invitato dalla sua squadra del cuore, il Newell's Old Boys all'EstadioBielsa per ... ha abbassato il finestrino della sua auto dispensando sorrisi eper tutti. Messi rimarrà a ...Dopo più di 15 anni Marcelo lascia il Real Madrid e lo fa in grande stile da calciatore più vincente della storia del club. Il terzino brasiliano, tra i più forti degli ...(ANSA) - ROMA, 13 GIU - L'addio di Marcelo Vieira al Real Madrid dopo 15 anni e 25 titoli ... squadra del mondo", ha detto il terzino brasiliano nella conferenza stampa di saluto organizzata dal club ...