Pubblicità

Agenzia askanews

La società continuerà a testare loquest'anno e punta a commercializzarlo nel 2023.Ecco locol manubrio (video) Toyota iQ: che sound col motore da 200 CV della Kawasaki ZZR1400 (video) COME VA: LA PROVA In sella la Versys 650 2022 si fa subito apprezzare per la ... Lo stambecco robot per muoversi tra i terreni accidentati Milano, 13 giu. (askanews) - Un robot a quattro zampe ispirato allo stambecco. E' l'ultima invenzione robotica degli ingegneri della Kawasaki ...