Liguria, tir prende fuoco all'improvviso in autostrada: è il secondo in 3 giorni (Di lunedì 13 giugno 2022) Due incidenti simili nel giro di pochissimi giorni. Un tir si è incendiato in autostrada. Il traffico bloccato per ore, file lunghe chilometri. La settimana non è iniziata bene per chi viaggiava sulla A12 nella mattinata di lunedì 13 giugno. Traffico bloccato per diverse ore e file lunghe chilometri. A mandare in tilt l'autostrada è L'articolo proviene da Leggilo.org.

