Lega | Mocci | apertura Vigna Clara vittoria di tutti

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – “Finalmente le battaglie che come centrodestra abbiamo portato avanti per anni hanno prodotto un risultato storico per il nostro municipio: RFI ha aperto la stazione di, portando sul territorio un fondamentale nodo di scambio per i passeggeri e la mobilità del versante nord di Roma.” “Un risultato raggiunto anche grazie al comitato per la ridella Stazione di, da sempre attivo e presente. Spiace, però, che a fronte di un risultato di tale portata, ottenuto anche grazie ai consigli straordinari che abbiamo chiesto comesul tema, Comune e Municipio siano latitanti.” “Funzionale alladella stazione, c’è la delocalizzazione del mercato che oggi insiste in piazza Diodati, area RFI destinata ai parcheggi per la stazione ...