La missione Gaia mostra la mappa della Via Lattea più dettagliata di sempre (Di lunedì 13 giugno 2022) Rilasciato il catalogo Gaia Data Release 3, il terzo importante aggiornamento della mappa della galassia della missione Gaia dell’Esa: contiene informazioni su quasi 2 miliardi di stelle Leggi su wired (Di lunedì 13 giugno 2022) Rilasciato il catalogoData Release 3, il terzo importante aggiornamentogalassiadell’Esa: contiene informazioni su quasi 2 miliardi di stelle

Pubblicità

andreastoolbox : #La missione Gaia mostra la mappa della Via Lattea più dettagliata di sempre - vedanama : RT @ESA_Italia: Affascinati dalla missione @ESAGaia ? Scoprite di più con il kit informativo, disponibile in 6 lingue tra cui l'ITALIANO ht… - ESA_Italia : Affascinati dalla missione @ESAGaia ? Scoprite di più con il kit informativo, disponibile in 6 lingue tra cui l'ITA… - bedel1945 : Il telescopio Gaia svela una nuova mappa della Via Lattea produce 700 mli di posizioni stellari al giorno. La missi… - MariaFrega : RT @TiLancio2: ?? ?? Novità importanti dalla Via Lattea. I dettagli della missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea @ESA_Italia con la par… -