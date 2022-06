IL MONZA ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON KONAMI (Di lunedì 13 giugno 2022) Con un comunicato pubblicato sui rispettivi siti ufficiali KONAMI è l’AC MONZA, neopromosso in Serie A, hanno ANNUNCIAto l’avvio di una PARTNERSHIP di lunga durata! Importante sottolineare che non si tratta di un’esclusiva e quindi il MONZA sarà di fatto presente con licenza ufficiale anche su FIFA 23! Ecco il testo completo del comunicato KONAMI L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 13 giugno 2022) Con un comunicato pubblicato sui rispettivi siti ufficialiè l’AC, neopromosso in Serie A, hannoto l’avvio di unadi lunga durata! Importante sottolineare che non si tratta di un’esclusiva e quindi ilsarà di fatto presente con licenza ufficiale anche su FIFA 23! Ecco il testo completo del comunicatoL'articolo proviene da FUT Universe.

Pubblicità

FUTUniversecom : IL MONZA ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON KONAMI - Mucio80 : RT @PesNewEra_it: #eFootball2022 #DreamTeam @ACMonza KONAMI ANNUNCIA UNA PARTERSHIP A LUNGO TERMINE CON AC Monza Per tutte le info: https… - Edilton09 : RT @PesNewEra_it: #eFootball2022 #DreamTeam @ACMonza KONAMI ANNUNCIA UNA PARTERSHIP A LUNGO TERMINE CON AC Monza Per tutte le info: https… - PesNewEra_it : #eFootball2022 #DreamTeam @ACMonza KONAMI ANNUNCIA UNA PARTERSHIP A LUNGO TERMINE CON AC Monza Per tutte le info:… - eSportsItaliaGG : KONAMI annuncia una partnership a lungo termine con AC Monza -