Grillo alla sbarra: al via il processo per l'aggressione a un giornalista (Di lunedì 13 giugno 2022) Stamani la prima udienza, alla quale l'ex comico non ha partecipato. La prossima seduta è fissata per il 19 settembre Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Stamani la prima udienza,quale l'ex comico non ha partecipato. La prossima seduta è fissata per il 19 settembre

Pubblicità

beppe_grillo : Il #RedditoUniversale è la rivoluzione sociale più importante del XXI secolo. È un diritto alla libertà, un inno al… - TermometroPol : #amministrative2022 ormai praticamente certa la riconferma di #Bucci, #fratelliditalia davanti alla #Lega,… - Europeo91785337 : Il Governo tecnico draghi, l'ennesimo, dopo Monti è quanto di più indigeribile c 'era per l'elettorato del… - francescoge07 : @LucaBellinzona @pdnetwork @Mov5Stelle l'alleanza con i pulcini di @beppe_grillo è propedeutica solamente al… - Vaffancu_lol_ : @pietro_masiello @GenkiDeNiro @beppe_grillo pagato con le tasse di chi lavora è un concetto sbagliato, in Italia qu… -