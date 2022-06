Giffoni Dream Team 2022, al via la call per innovatori under 30 (Di lunedì 13 giugno 2022) Parte la call di Giffoni Dream Team, la “chiamata alle armi” dedicata ai giovani under 30 che desiderino iniziare progetti nel mondo dell’innovazione: durante la 52esima edizione del Giffoni Film Festival, dal 21 al 30 Luglio 2022, i ragazzi saranno divisi in Team e realizzeranno progetti da lanciare sul mercato delle industrie emergenti. Giffoni Dream Team: come partecipare Intuito, creatività, visione, estro, propensione al lavoro di squadra e disponibilità al confronto, in poche parole voglia di mettersi in gioco e realizzare le proprie ambizioni acquisendo nuove competenze da aggiungere al proprio bagaglio culturale, professionale e formativo sviluppato negli anni. Sono queste le ... Leggi su fmag (Di lunedì 13 giugno 2022) Parte ladi, la “chiamata alle armi” dedicata ai giovani30 che desiderino iniziare progetti nel mondo dell’innovazione: durante la 52esima edizione delFilm Festival, dal 21 al 30 Luglio, i ragazzi saranno divisi ine realizzeranno progetti da lanciare sul mercato delle industrie emergenti.: come partecipare Intuito, creatività, visione, estro, propensione al lavoro di squadra e disponibilità al confronto, in poche parole voglia di mettersi in gioco e realizzare le proprie ambizioni acquisendo nuove competenze da aggiungere al proprio bagaglio culturale, professionale e formativo sviluppato negli anni. Sono queste le ...

