F1, nel 2023 torna il Gran Premio in Sudafrica? Stefano Domenicali fa visita a Kyalami (Di lunedì 13 giugno 2022) La visita odierna di Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula Uno, presso il circuito di Kyalami, in Sudafrica, non è di certo casuale: le voci circa un incontro in programma con enti locali sono state confermate, di fatto, dalla presenza in Sudafrica di Domenicali (come riportato da Motorsport). La questione al centro del dibattito è la possibilità di inserire nel calendario della Formula 1 nel 2023 il Gran Premio del Sudafrica: si tratterebbe di un ritorno, 30 anni dopo l'ultimo Gran Premio ivi svolto (1993), teatro di numerose gare tra il 1967 e il 1985. La pista di Kyalami si trova presso Midrand, città situata nel nord-est ...

