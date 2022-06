Effetto grandi eventi: con il Salone del mobile turisti in tutta la Lombardia (Di lunedì 13 giugno 2022) Benefici per l’area di Malpensa (Varesotto), Brescia, Bergamo, Lecco, Como. Carlo Massoletti (Confcommercio): “Occasioni fondamentali per attrarre visitatori” Il Salone del mobile è stato un successo e ha portato benefici a tutta la Lombardia. L’edizione 2022 è andata al di là delle aspettative, con 263mila presenze in Fiera e 400mila visitatori a Milano. Nel 2019 per la manifestazione erano arrivate 386mila persone, ma a pesare oggi sono le assenze di visitatori russi e cinesi. Anche altre province, soprattutto quelle lacustri, hanno potuto beneficiare dell’Effetto Salone: molte prenotazioni nell’area di Malpensa nel Varesotto; bene Brescia, Bergamo – nei giorni centrali dell’evento ha registrato un tasso di occupazione delle strutture alberghiere intorno al 90% – e Lecco e Como ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 13 giugno 2022) Benefici per l’area di Malpensa (Varesotto), Brescia, Bergamo, Lecco, Como. Carlo Massoletti (Confcommercio): “Occasioni fondamentali per attrarre visitatori” Ildelè stato un successo e ha portato benefici ala. L’edizione 2022 è andata al di là delle aspettative, con 263mila presenze in Fiera e 400mila visitatori a Milano. Nel 2019 per la manifestazione erano arrivate 386mila persone, ma a pesare oggi sono le assenze di visitatori russi e cinesi. Anche altre province, soprattutto quelle lacustri, hanno potuto beneficiare dell’: molte prenotazioni nell’area di Malpensa nel Varesotto; bene Brescia, Bergamo – nei giorni centrali dell’evento ha registrato un tasso di occupazione delle strutture alberghiere intorno al 90% – e Lecco e Como ...

