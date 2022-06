Draghi “Governo impegnato contro le discriminazioni degli ebrei” (Di lunedì 13 giugno 2022) GERUSALEMME (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Da sessant'anni, questo Tempio rappresenta un punto di riferimento religioso, culturale e sociale per gli italiani in Israele. Costruito a Conegliano Veneto nel 18esimo secolo, è stato smontato, trasportato e ricostruito a Gerusalemme. Oggi continua a essere – come voi – un pezzo d'Italia in Israele”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo discorso al Tempio italiano di Gerusalemme.“Lo sviluppo della comunità italiana è direttamente legata ai terribili fatti del Ventennio, in particolare all'introduzione delle leggi razziali nel 1938 – ha proseguito il premier -. Le enormi colpe del nazifascismo e gli orrori della guerra non hanno diminuito l'importanza della diaspora ebraica in Italia – che ancora oggi è ricca di energia, spirito, tradizione. Dal dopoguerra a oggi, i legami tra le nostre comunità si sono ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) GERUSALEMME (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Da sessant'anni, questo Tempio rappresenta un punto di riferimento religioso, culturale e sociale per gli italiani in Israele. Costruito a Conegliano Veneto nel 18esimo secolo, è stato smontato, trasportato e ricostruito a Gerusalemme. Oggi continua a essere – come voi – un pezzo d'Italia in Israele”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel suo discorso al Tempio italiano di Gerusalemme.“Lo sviluppo della comunità italiana è direttamente legata ai terribili fatti del Ventennio, in particolare all'introduzione delle leggi razziali nel 1938 – ha proseguito il premier -. Le enormi colpe del nazifascismo e gli orrori della guerra non hanno diminuito l'importanza della diaspora ebraica in Italia – che ancora oggi è ricca di energia, spirito, tradizione. Dal dopoguerra a oggi, i legami tra le nostre comunità si sono ...

