Dacia Maraini | il suo Oriente nel nuovo libro

Leggi su tuacitymag

(Di lunedì 13 giugno 2022)accompagna il pubblico in un affascinante e interessante viaggio a est, con il suo ultimo“Sguardo a”. Per incontrare l’autrice e ascoltarla dal vivo, l’appuntamento è per lunedì 13 giugno, alle 19:00, alla libreria Borri Books, Stazione Termini di Roma. Con la scrittrice ci saranno il curatore Michelangelo La Luna e lo scrittore Paolo Di Paolo. Sono previsti i saluti dell’editore Sante Avagliano. Lo Sguardo adiIntra memorie e reportage: i viaggi di. Reportage, ricordi, racconti di un continente affascinante ma contraddittorio. Una raccolta di memorie su Afghanistan, Cina, Corea, Giappone, India, Iran, Siria, Tibet, Turchia, Vietnam, ...