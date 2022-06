(Di lunedì 13 giugno 2022) La lotta alha comportato "una grande delusione": il "ruolo dell'è stato marginale e l'Italia non è stata protagonista malgrado sia un Paese tra i migliori al mondo nella produzione per ...

Pubblicità

Eleonora7711 : @LegaSalvini Grazie alle prese di posizioni naziste sul Covid di @zaiapresidente e @M_Fedriga stiamo assistendo all… - Eleonora7711 : @matteosalvinimi @LegaSalvini Grazie alle prese di posizioni naziste sul Covid di @zaiapresidente e @M_Fedriga stia… - ilDifforme : Il presidente dell’assemblea e del Friuli Venezia Giulia fa il punto: «Resteranno però per gli esami di maturità» … - soteros1 : RT @Musso___: Ma vai a fare in culo - Lunaner88217583 : @LibertaKiedo @Riccardi_FVG @M_Fedriga @staff_M_Fedriga @angela_brandi @Sandra_Savino @GibelliTiziana @MaraPiccin… -

Agenzia ANSA

La lotta alha comportato "una grande delusione": il "ruolo dell'Europa è stato marginale e l'Italia non è ...il Governatore Fvg e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano, ...Sulla stessa linea, l'intervento di Massimiliano, Presidente della Conferenza delle Regioni ... ai terribili due anni di pandemia causata dal- 19, che hanno visto San. Arti. impegnato in ... Covid: Fedriga, serve filiera di sicurezza Europa su ricerca - Cronaca La lotta al Covid ha comportato "una grande delusione": il "ruolo dell'Europa è stato marginale e l'Italia non è stata protagonista malgrado sia un Paese tra i migliori al mondo nella produzione per c ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, ultime news. Bollettino: 21.554 casi e 63 morti. Tasso di positività al 12,7%. LIVE ...