Cosimo di Lauro | la storia del boss che voleva prendersi Napoli

(Di lunedì 13 giugno 2022) The Designer Don, o’ Chiatto o anche detto Principe reggente. Sono soli alcuni degli appellativi attribuiti aDi, primogenito di Paolo Di, detto “Ciruzzo o milionario”, negli anni della sua reggenza. Ilè morto oggi, 13 giugno, all’età di 49 anni per cause ancora ignote. Era detenuto presso il carcere Opera L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pubblicità

ilgiornalelocal : #Camorra, morto il boss Cosimo Di Lauro - Corriere : Morto Cosimo Di Lauro, il boss all’ergastolo per la prima faida di Scampia. Era al 41 bis a Milano - cronachecampane : Ecco chi era 'il Principe' Cosimo Di Lauro: il Genny Savastano di Gomorra #cosimodilauro #gennysavastano #gomorra - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Camorra: Cosimo Di Lauro morto in carcere a Milano: Detenuto al 41bis, diede vita alla prima faida di Scampia https://t.c… - Agenzia_Ansa : È deceduto nel carcere di Opera, a Milano, l'ex reggente del clan di Lauro, Cosimo Di Lauro, che nella struttura pe… -

In passato la difesa aveva chiesto una perizia suDiper turbe psichiche.Di, chi era il boss figlio di 'Ciruzzo o milionario'Di, conosciuto anche come 'o ...deceduto nel carcere di Opera, a Milano, l'ex reggente del clan diDi, che nella struttura penitenziaria milanese era detenuto in regime di 41 bis . Secondo quando si è appreso sarebbe stata disposta l'autopsia., in carcere dal lontano ...‘Il principe’ Cosimo Di Lauro, classe 1973, morto stanotte nel carcere di Opera a 49 anni, era il primo dei 10 figlio del super boss Paolo Di Lauro. A loro due sono state ispirate le prime serie di ...Alle 7 del mattino si è spento il 49enne Cosimo Di Lauro, in cella dal 2005, figlio del padrino Paolo, stava scontando l’ergastolo per i delitti commessi nella faida di Scampia. Era rinchiuso nel ...