“Chiedo scusa ma è così”. Ida Platano, il primo gesto dopo UeD: “Non sono riuscita a farlo” (Di lunedì 13 giugno 2022) Ida Platano, la dama di UeD rompe il silenzio. Tempo di bilanci e riflessioni dopo aver trascorso un anno nello studio televisivo del dating show di Maria De Filippi. La stagione estiva concede il tempo a tutti di prendersi una meritata pausa e la dama di Brescia, delusa dalle sue ultime conoscenze fallimentari, raggiunge alcune conclusioni significative. Ida Platano il primo gesto dopo la fine di un intero anno a UeD trascorso alla ricerce di un vero amore che tarda ancora ad arrivare. Per la dama bresciana non è certamente il tempo di mettere un punto definitivo, per lo meno tra i suoi pensieri e le sue riflessioni. Ida Platano, il gesto dopo UeD Da un lato per Ida Platano tante nuove conoscenze ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Ida, la dama di UeD rompe il silenzio. Tempo di bilanci e riflessioniaver trascorso un anno nello studio televisivo del dating show di Maria De Filippi. La stagione estiva concede il tempo a tutti di prendersi una meritata pausa e la dama di Brescia, delusa dalle sue ultime conoscenze fallimentari, raggiunge alcune conclusioni significative. Idailla fine di un intero anno a UeD trascorso alla ricerce di un vero amore che tarda ancora ad arrivare. Per la dama bresciana non è certamente il tempo di mettere un punto definitivo, per lo meno tra i suoi pensieri e le sue riflessioni. Ida, ilUeD Da un lato per Idatante nuove conoscenze ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Il Papa: chiedo scusa per il viaggio rimandato in Africa - GiovaQuez : Orsini: 'Dottore le rispondo ma prima devo correggere una fake news del Corriere. No aspetti, dottore, dottore. Dot… - vvoxonline : #Papa rinuncia a viaggio in #Africa: 'Vi chiedo scusa' - ntrovola_tonze : @la_stordita per chi non ha, chiedo scusa - HYUNJK0 : 'per qualche ragione che non so vi piace guardami mangiare' TI CHIEDO SCUSA MA MI METTE FELICITA VEDERTI MANGIARE… -