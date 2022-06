Bitcoin crolla sotto i 24.000 dollari, prima volta dal 2020 (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Bitcoin crolla sotto i 24.000 dollari per la prima dal 2020, scendendo a 23.822,31 dollari. Pesante anche Ethereum, che perde oltre il 17%. La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Ili 24.000per ladal, scendendo a 23.822,31. Pesante anche Ethereum, che perde oltre il 17%. La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è ...

