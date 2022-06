Affluenza al 22 | 6% | anche a Bergamo niente quorum | a vuoto i referendum sulla giustizia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 giugno 2022) Cinque quesiti per cambiare il volto della. Così i promotori delin programma domenica 12 giugno avevano presentato la campagna, fortemente voluta e promossa dal centrodestra compatto, mentre il centrosinistra da subito si era schierato per il no o per l’astensione. A vincere, alla fine, è stata proprio quest’ultima con ilche non ha nemmeno avuto bisogno dello spoglio: così come quello sulle trivellazioni del 2016,in questo caso non è stato raggiunto ildel 50% dei votanti tra gli aventi diritto. I numeri sono stati impietosi sin dal mattino, con il dato a livello nazionale che a mezzogiorno superava di poco il 6,5%: meglio in Bergamasca, quasi all’8%, ma sempre troppo basso per poter pensare di raggiungere la quota necessaria. Domenica mattina, inoltre, è ...