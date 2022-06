13 giugno 2002 | l’Italia si qualifica agli ottavi

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 13 giugno 2022) Un mondiale sofferto mastacca il pass per gliDopo aver vinto la prima partita con l’Ecuador per 2 a 0 e aver perso con la Croazia per 2 a 1,aveva più opzioni per sperare neglidi finale. La prima era vincere col Messico e sperare addirittura dirsi come prima. La seconda era pareggiare e sperare in una sconfitta della Croazia. La terza, sempre sperare che l’Ecuador vincesse ma con tutte e tre a pari punti sarebbe contata la differenza reti. Gli azzurri iniziano la partita con Totti dietro le due punte Inzaghi e Vieri. Trapattoni, finalmente, decide di dar retta un po’ all’opinione pubblica e quindi gioca con i due attaccanti. Maldini e compagni partono subito forte ed è il numero 9 azzurro (e rossonero) a battere il portiere ma l’arbitro annulla per un ...