Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2022 ore 19:00 (Di domenica 12 giugno 2022) Viabilità DEL 12 GIUGNO 2022 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma, A SEGUITO DI DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA PONZANO E IL BIVIO PER Roma NORD IN DIREZIONE Roma; E PROPRIO VERSO Roma PROSEGUONO I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA CON TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; INIZIAMO DALLA A24 Roma-TERAMO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI Roma EST; SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA A12, TRA CERVETERI E VALCANNETO, SULL’AURELIA, TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO, E SULLA Roma-FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO; RESTANDO SUL RACCORDO CODE IN ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 giugno 2022)DEL 12 GIUGNOORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-, A SEGUITO DI DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA PONZANO E IL BIVIO PERNORD IN DIREZIONE; E PROPRIO VERSOPROSEGUONO I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA CON TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; INIZIAMO DALLA A24-TERAMO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST; SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA A12, TRA CERVETERI E VALCANNETO, SULL’AURELIA, TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO, E SULLA-FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO; RESTANDO SUL RACCORDO CODE IN ...

Pubblicità

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Vitellia e sul lungotevere tra Ponte Palatino e Ponte Testaccio - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2022 ore 18:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-06-2022 - tamicheA1 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso in viale Aventino - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Cina - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Gallia -