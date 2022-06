“Una, Nessuna, Centomila”, il concerto-evento contro la violenza sulle donne: raccolti 5,7 milioni. Emma: “Ho invitato Brunori con un sms ma…” (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo due rinvii a causa della pandemia, finalmente ieri sera Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini si sono riunite sullo stesso palco della RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) per l’atteso evento “Una, Nessuna, Centomila, Il concerto”. Un grande concerto-evento, fortemente voluto da tutte e sette le artiste per raccogliere fondi destinati a 7 centri antiviolenza, scelti e selezionati soprattutto nel Centro-Sud. Centomila i fan presenti provenienti da tutta Italia (il 75% arrivava da fuori dall’Emilia Romagna e alcuni si sono organizzati con 200 bus per gli spostamenti) e già in fila dalle prime ore del giorno, sotto il sole caldo di metà giugno, per accedere ai primi posti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo due rinvii a causa della pandemia, finalmente ieri sera Fiorella Mannoia,, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini si sono riunite sullo stesso palco della RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) per l’atteso“Una,, Il”. Un grande, fortemente voluto da tutte e sette le artiste per raccogliere fondi destinati a 7 centri anti, scelti e selezionati soprattutto nel Centro-Sud.i fan presenti provenienti da tutta Italia (il 75% arrivava da fuori dall’Emilia Romagna e alcuni si sono organizzati con 200 bus per gli spostamenti) e già in fila dalle prime ore del giorno, sotto il sole caldo di metà giugno, per accedere ai primi posti e ...

Pubblicità

AmorosoOF : Una, nessuna, centomila. Campovolo. A domani ??? - Agenzia_Ansa : L'urlo di Campovolo, 'Basta alla violenza di genere'. 'Manifesto' delle 7 artiste del concerto Una. Nessuna. Cent… - GiovaQuez : #Giletti 'In Italia c'è una grande libertà di stampa, non c'è nessuna campagna di odio verso di voi, siamo gli unic… - moriroberta : UNA:perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte NESSUNA:perché nessuna donna deve più esse… - kicca0181 : @acciokindness Una nessuna 10000, Emma amoroso Mannoia Elisa Pausini Giorgia Nannini -