Torna sulla ferrata per aiutare un'amica: precipita e muore il 're della Grigna' (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - Era Tornato sulla ferrata per aiutare un'amica in difficoltà ed è precipitato nel vuoto: è morto così, all'età di 69 anni, l'alpinista, Claudio Ghezzi, in un incidente sulla Grigna Settentrionale, vetta settentrionale di 2.400 metri della provincia di Lecco che aveva scalato 5.600 volte, un record che gli era valso il soprannome di "re della Grigna". L'alpinista lecchese - un ex magazziniere in pensione molto esperto anche per le tante scalate sull'Himalaya - era arrivato sulla sommità del monte Grignone, al rifugio Brioschi, ma è Tornato indietro per aiutare un'amica e ha perso l'equilibrio, precipitando per ... Leggi su agi (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - Eratoperun'in difficoltà ed èto nel vuoto: è morto così, all'età di 69 anni, l'alpinista, Claudio Ghezzi, in un incidenteSettentrionale, vetta settentrionale di 2.400 metriprovincia di Lecco che aveva scalato 5.600 volte, un record che gli era valso il soprannome di "re". L'alpinista lecchese - un ex magazziniere in pensione molto esperto anche per le tante scalate sull'Himalaya - era arrivatosommità del monte Grignone, al rifugio Brioschi, ma èto indietro perun'e ha perso l'equilibrio,ndo per ...

