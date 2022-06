Sbk Misano: Bautista domina in Gara2 e vince (Di domenica 12 giugno 2022) Alvaro Bautista trionfa davanti al pubblico di casa Ducati nell’ultima gara del fine settimana sul circuito di Misano Adriatico. Lo spagnolo ha preso parte alle scaramucce iniziali con i “soliti” Razgatlioglu e Rea, ai quali si è aggiunto anche il padrone di casa Michael Ruben Rinaldi, ma senza commettere errori e, sfruttando nel miglior modo possibile la sua V4, prima si è portato alle spalle del turco della Yamaha ed al settimo giro si è portato in testa. Lo spagnolo numero 19 ha tenuto un passo fuori dal comune: tutta la corsa al di sotto del muro dell’1’35 e un vantaggio sotto alla bandiera a scacchi di oltre 7 secondi. Toprak Razgatlioglu, vincitore della Superpole Race, ci ha provato guidando sempre di traverso e dando il 110% per quasi metà gara, ma il ritmo insostenibile del ducatista lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Alvarotrionfa davanti al pubblico di casa Ducati nell’ultima gara del fine settimana sul circuito diAdriatico. Lo spagnolo ha preso parte alle scaramucce iniziali con i “soliti” Razgatlioglu e Rea, ai quali si è aggiunto anche il padrone di casa Michael Ruben Rinaldi, ma senza commettere errori e, sfruttando nel miglior modo possibile la sua V4, prima si è portato alle spalle del turco della Yamaha ed al settimo giro si è portato in testa. Lo spagnolo numero 19 ha tenuto un passo fuori dal comune: tutta la corsa al di sotto del muro dell’1’35 e un vantaggio sotto alla bandiera a scacchi di oltre 7 secondi. Toprak Razgatlioglu, vincitore della Superpole Race, ci ha provato guidando sempre di traverso e dando il 110% per quasi metà gara, ma il ritmo insostenibile del ducatista lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e di ...

