“Piango di gioia e dolore”. Fedez e il tumore, la verità su quelle ore terribili viene fuori (Di domenica 12 giugno 2022) Fedez e il tumore. L’annuncio commosso del rapper dopo un periodo decisamente difficile. Non solo fan, ma anche colleghi, amici di sempre e soprattutto la sua famiglia, uniti intorno al rapper in un caloroso abbraccio di incoraggiamento non appena scoperto il tumore al pancreas. Una notizia che ha certamente messo in allarme tutti. Il rapper non vuole dimenticare nulla di quel momento. Fedez colpito dal grave tumore al pancreas. Un tumore che ha richiesto il pronto intervento presso il San Raffaele di Milano. Un momento di vita decisamente difficile ma che oggi è andato incontro a nuovi risultati in seguito all’esame istologico. Fedez ha fatto sapere a tutti che fortunatamente il tumore non ha preso i linfonodi. Un’ulteriore occasione per ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 giugno 2022)e il. L’annuncio commosso del rapper dopo un periodo decisamente difficile. Non solo fan, ma anche colleghi, amici di sempre e soprattutto la sua famiglia, uniti intorno al rapper in un caloroso abbraccio di incoraggiamento non appena scoperto ilal pancreas. Una notizia che ha certamente messo in allarme tutti. Il rapper non vuole dimenticare nulla di quel momento.colpito dal graveal pancreas. Unche ha richiesto il pronto intervento presso il San Raffaele di Milano. Un momento di vita decisamente difficile ma che oggi è andato incontro a nuovi risultati in seguito all’esame istologico.ha fatto sapere a tutti che fortunatamente ilnon ha preso i linfonodi. Un’ulteriore occasione per ...

