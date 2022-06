"Non si capisce se sei maschio o femmina": pestata da un gruppo di ragazzini (Di domenica 12 giugno 2022) "Sono stata vittima di omofobia e di una violenza non immaginabile". Inizia così la denuncia di Giada, una ragazza palermitana di 21 anni. Presa a calci e pugni e ricoperta da insulti omofobi da un gruppetto di ragazzini. A... Leggi su today (Di domenica 12 giugno 2022) "Sono stata vittima di omofobia e di una violenza non immaginabile". Inizia così la denuncia di Giada, una ragazza palermitana di 21 anni. Presa a calci e pugni e ricoperta da insulti omofobi da un gruppetto di. A...

