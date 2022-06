Nations League: Spagna a tutta, il Portogallo ko in Svizzera (Di domenica 12 giugno 2022) La Spagna torna in vetta alla classifica della Lega A (Girone 2) della Nations League di calcio. Dopo il 2 - 2 dell'andata, la 'Roja' centra il riscatto e batte per 2 - 0 la Repubblica Ceca. A ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Latorna in vetta alla classifica della Lega A (Girone 2) delladi calcio. Dopo il 2 - 2 dell'andata, la 'Roja' centra il riscatto e batte per 2 - 0 la Repubblica Ceca. A ...

Pubblicità

Inter : ?? | NATIONS LEAGUE Gol per @hakanc10 e @DenzelJMD2, il resoconto degli impegni nazionali dei nostri nerazzurri ????… - spalferrara : Al 64’minuto il nostro Salvatore #Esposito fa il suo esordio con gli @Azzurri ???? di Roberto Mancini nella sfida di… - Inter : ?? | NAZIONALI Il resoconto dell’impegno del Nerazzurro con la propria nazionale?? - napolimagazine : NATIONS LEAGUE - Lega A, gruppo 2: la Spagna torna in vetta, Portogallo sconfitto dalla Svizzera - apetrazzuolo : NATIONS LEAGUE - Lega A, gruppo 2: la Spagna torna in vetta, Portogallo sconfitto dalla Svizzera -