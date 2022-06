(Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Al via il controper la, conclusiva del secondo ciclo di Istruzione. Tra dieci giorni esatti, il 22 giugno alle 8.30, con la prova di italiano predisposta su base nazionale, prenderanno il via gli Esami di Stato per 539.678 studentesse e studenti, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni. In particolare la ripartizione dei 522.873 candidati interni vede 92.828 studenti dagli istituti professionali, 167.718 dagli Istituti tecnici e 262.327 dai Licei. Durante l’esame gli studenti dovranno indossare la mascherina. Il Tar del Lazio, ha infatti respinto il ricorso proposto dal Codacons, che ha impugnato l’ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile scorso e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Anche se domani, ha annunciato il Ministro Bianchi nei ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide… - StraNotizie : Maturità 2022, date e prove: scatta il conto alla rovescia - 2022Spartans : ???? SPARTANS 2022???? ??Piattaforma: PS4 ?dal Lunedì al Venerdì dalle 21,45 in poi ???????Ruoli ricercati: DC T… - orizzontescuola : Maturità 2022, quando e come si possono assentare i docenti della Commissione - LocalPage3 : Maturità 2022, date e prove: scatta il conto alla rovescia -

La questione dell'uso delle mascherine agli esami di Statoin questi giorni è al centro dell'attenzione politica e non solo. Nella giornata di domani, lunedì 13 giugno si svolgerà una riunione per prendere una decisione in tal senso. Prevista la ...... vanno tolte" Mascherine, l'ordinanza di Speranza: "Nessun obbligo a lavoro, dal 2 maggio sono solo raccomandate" La carica dei sottosegretari sulla mascherina a scuola: "Via almeno per la" .