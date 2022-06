LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: due corridori in fuga, il plotone lascia fare (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Grazie a questo ottenimento il ceco del Team Tudor è la nuova maglia blu della manifestazione. 14.17 I Battistrada scollinano al GPM di Vicolo Vattaro, transita prima Petr Kelemen (Tudor) davanti a Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini). 14.13 Due gli attaccanti di giornata, il ceco Petr Kelemen (Tudor) e l’ucraino Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini). 14.09 Le parole di Alberto Bruttomesso dopo il trionfale epilogo di ieri: “Non dovevo neanche esserci qui, l’ho saputo solo martedì mattina dopo il forfait di un mio compagno. Ero molto tranquillo, perché arrivavo qua senza pressioni e con la consapevolezza di dover fare prima di tutto esperienza. Sapevo però di stare bene, le ultime gare me lo avevano dimostrato, e sapevo anche potesse essere una tappa adatta a me. ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Grazie a questo ottenimento il ceco del Team Tudor è la nuova maglia blu della manifestazione. 14.17 I Battistrada scollinano al GPM di Vicolo Vattaro, transita prima Petr Kelemen (Tudor) davanti a Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini). 14.13 Due gli attaccanti di giornata, il ceco Petr Kelemen (Tudor) e l’ucraino Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini). 14.09 Le parole di Alberto Bruttomesso dopo il trionfale epilogo di ieri: “Non dovevo neanche esserci qui, l’ho saputo solo martedì mattina dopo il forfait di un mio compagno. Ero molto tranquillo, perché arrivavo qua senza pressioni e con la consapevolezza di doverprima di tutto esperienza. Sapevo però di stare bene, le ultime gare me lo avevano dimostrato, e sapevo anche potesse essere unaadatta a me. ...

