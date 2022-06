LIVE Giro di Svizzera 2022, prima tappa in DIRETTA: 7 al comando, gruppo in forte rimonta a 1’15”. E’ iniziato l’ultimo giro (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:23 In gruppo sono sempre nelle prime posizioni gli uomini della Ineos. 16:22 5 km all’attacco del Pfannenstiel. Il vantaggio dei fuggitivi continua a rimanere sopra il minuto. 16:20 Ricapitoliamo la situazione: in testa sono presenti fin dalle prime battute sette corridori: Chad Haga (HPM), Johan Jacobs (MOV), Casper Pedersen (DSM), Quinn Simmons (TFS), Jay Vine (ALP), Lewis Askey (FDJ), Simon Vitzthum (SVI). Il gruppo insegue a 1’07”, mancano 40 km all’arrivo. 16:17 Sarà un bellissimo finale di tappa, dopo il GPM di Küsnachter Berg, ci saranno 5 km senza un metro di pianura, con rampe in salita alternate a tratti in discesa con curve insidiose. Molto interessante il disegno dell’arrivo odierno. 16:15 E’ già finito il tentativo dei sei contro-attaccanti, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:23 Insono sempre nelle prime posizioni gli uomini della Ineos. 16:22 5 km all’attacco del Pfannenstiel. Il vantaggio dei fuggitivi continua a rimanere sopra il minuto. 16:20 Ricapitoliamo la situazione: in testa sono presenti fin dalle prime battute sette corridori: Chad Haga (HPM), Johan Jacobs (MOV), Casper Pedersen (DSM), Quinn Simmons (TFS), Jay Vine (ALP), Lewis Askey (FDJ), Simon Vitzthum (SVI). Ilinsegue a 1’07”, mancano 40 km all’arrivo. 16:17 Sarà un bellissimo finale di, dopo il GPM di Küsnachter Berg, ci saranno 5 km senza un metro di pianura, con rampe in salita alternate a tratti in discesa con curve insidiose. Molto interessante il disegno dell’arrivo odierno. 16:15 E’ già finito il tentativo dei sei contro-attaccanti, ...

