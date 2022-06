Inter, Marotta e Ausilio stringono per Bellanova e Asllani: le ultime (Di domenica 12 giugno 2022) In casa Inter quella alle porte può essere una settimana molto importante per la definizione della rosa che sarà consegnata nelle... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022) In casaquella alle porte può essere una settimana molto importante per la definizione della rosa che sarà consegnata nelle...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Marotta: “Vogliamo dare #Inter competitiva a #Inzaghi entro fine giugno”. Su #Dybala arriverà il momento di parlare, ma non ora ?? - TuttoMercatoWeb : #Inter, #Marotta: 'Come è andato incontro con agente #Dybala? Lavoriamo per una squadra competitiva' ?? @ivanfcardia - cmdotcom : #Inter-#Dybala, #Marotta alza l'offerta. Nuovo incontro in agenda: il punto - sportli26181512 : Inter, Marotta e Ausilio stringono per Bellanova e Asllani: le ultime: In casa Inter quella alle porte può essere u… - Bubu_Inter : RT @cmdotcom: #Inter, #Marotta e #Ausilio stringono per #Bellanova e #Asllani: le ultime -