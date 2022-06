Idee sì, gol no: l’Italia capolista è all’altezza dell’Inghilterra, nonostante la solita ‘donnarummata’ | Primapagina (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-11 23:30:00 Arrivano conferme: Pari anche in Inghilterra, terza partita senza sconfitta per gli azzurri e primo posto confermato nel girone di Nations League. l’Italia è piaciuta di più nei primi 45?, quando ha giocato con personalità, Idee e qualità ed è stata superiore all’Inghilterra. Ha creato molto ma non ha segnato. In queste tre gare, con Germania, Ungheria e Inghilterra, tre reti e nessuna del centravanti, sia Raspadori che Belotti e Scamacca, stavolta piuttosto deludente. Un dato su cui riflettere: l’Italia non ha trovato il gol in 4 delle ultime 7 partite. Le cose migliori da Tonali, Pellegrini, Pessina e Di Lorenzo, è stato all’altezza anche Gatti, al debutto dopo la stagione in B col Frosinone. Meno brillante la ripresa, ma questo è un altro passo verso la creazione di una ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-11 23:30:00 Arrivano conferme: Pari anche in Inghilterra, terza partita senza sconfitta per gli azzurri e primo posto confermato nel girone di Nations League.è piaciuta di più nei primi 45?, quando ha giocato con personalità,e qualità ed è stata superiore all’Inghilterra. Ha creato molto ma non ha segnato. In queste tre gare, con Germania, Ungheria e Inghilterra, tre reti e nessuna del centravanti, sia Raspadori che Belotti e Scamacca, stavolta piuttosto deludente. Un dato su cui riflettere:non ha trovato il gol in 4 delle ultime 7 partite. Le cose migliori da Tonali, Pellegrini, Pessina e Di Lorenzo, è statoanche Gatti, al debutto dopo la stagione in B col Frosinone. Meno brillante la ripresa, ma questo è un altro passo verso la creazione di una ...

Pubblicità

infoitsport : Idee sì, gol no: l'Italia capolista è all'altezza dell'Inghilterra, nonostante la solita 'donnarummata' - Sesto_fan : RT @cmdotcom: Idee sì, gol no: l'#Italia capolista è all'altezza dell'#Inghilterra, nonostante la solita 'donnarummata' #ENGITA #UEFANation… - cmdotcom : Idee sì, gol no: l'#Italia capolista è all'altezza dell'#Inghilterra, nonostante la solita 'donnarummata' #ENGITA… - 22jctraveler : @pisto_gol City Halland operazione da 200M. PSG Mpabbe 50M all'anno, Liverpool Nunez 80+20 di commissioni, Real Rud… - franciiscooo8 : RT @ReteSport: SONDAGGIO #CristianoRonaldo alla Roma? Un sogno che può diventare realtà? Ronaldo ha 37 anni, un ingaggio top e nella sco… -