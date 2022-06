Francesco Guccini: “Non sopporto più la musica”. Poi rivela i problemi di salute: “Ho la maculopatia bilaterale, non riesco più a leggere” (Di domenica 12 giugno 2022) “La musica non la sopporto più, proprio non la sopporto nella maniera più assoluta. Mia moglie ascolta molto, è molto esperta anche di queste ultime tendenze: credo che sappia tutto sui Maneskin, se così si chiamano. Ogni tanto però mi capita di ascoltare rock and roll degli anni ’50, mi piace moltissimo”. È uno sfogo amaro quello del cantautore e scrittore Francesco Guccini, 81 anni, ospite d’onore della seconda giornata del festival ‘La città dei lettori’ in corso a Villa Bardini a Firenze, dove è stato accolto da una standing ovation del pubblico. Guccini ha presentato il suo nuovo romanzo “Tre cene (L’ultima invero è un pranzo)” (Giunti). Guccini, parlando al pubblico, ha confessato anche i suoi problemi di salute. “Purtroppo mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) “Lanon lapiù, proprio non lanella maniera più assoluta. Mia moglie ascolta molto, è molto esperta anche di queste ultime tendenze: credo che sappia tutto sui Maneskin, se così si chiamano. Ogni tanto però mi capita di ascoltare rock and roll degli anni ’50, mi piace moltissimo”. È uno sfogo amaro quello del cantautore e scrittore, 81 anni, ospite d’onore della seconda giornata del festival ‘La città dei lettori’ in corso a Villa Bardini a Firenze, dove è stato accolto da una standing ovation del pubblico.ha presentato il suo nuovo romanzo “Tre cene (L’ultima invero è un pranzo)” (Giunti)., parlando al pubblico, ha confessato anche i suoidi. “Purtroppo mi ...

