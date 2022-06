Fondo Impresa Femminile insufficiente a sostenere le donne imprenditrici (Di domenica 12 giugno 2022) Possono anche rappresentare un primo passo verso la parità di genere, ma gli incentivi del Fondo Impresa Femminile sono sicuramente insufficienti a sanare la non facile situazione in cui versa l’imprenditoria Femminile italiana. A sottolineare con forza la cosa è Antonella Giachetti, presidente nazionale dell’Associazione donne imprenditrici Dirigenti d’Azienda (AIDDA), che definisce “ancora lunga la strada per valorizzare e promuovere le imprese al Femminile”. A discuterne sono stati un gruppo di esperti nel corso dell’incontro in streaming organizzato proprio da AIDDA, in collaborazione con Invitalia, UniCredit e Sara Nuzzaci, dal titolo “Gli incentivi nazionali a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese femminili”. Presenti Federica Di Toma (ESG Italy – ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 12 giugno 2022) Possono anche rappresentare un primo passo verso la parità di genere, ma gli incentivi delsono sicuramente insufficienti a sanare la non facile situazione in cui versa l’imprenditoriaitaliana. A sottolineare con forza la cosa è Antonella Giachetti, presidente nazionale dell’AssociazioneDirigenti d’Azienda (AIDDA), che definisce “ancora lunga la strada per valorizzare e promuovere le imprese al”. A discuterne sono stati un gruppo di esperti nel corso dell’incontro in streaming organizzato proprio da AIDDA, in collaborazione con Invitalia, UniCredit e Sara Nuzzaci, dal titolo “Gli incentivi nazionali a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese femminili”. Presenti Federica Di Toma (ESG Italy – ...

