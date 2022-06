F1, Mattia Binotto: “Di sicuro arriverà la penalità, ma non la temiamo e non ci arrendiamo” (Di domenica 12 giugno 2022) Un GP di Azerbaijan nero per la Ferrari. L’ottavo round del Mondiale 2022 di F1 ha visto le Rosse non concludere la corsa: Carlos Sainz è uscito di scena per un problema idraulico al nono giro; Charles Leclerc, in testa in quel momento, si è dovuto fermare per un problema al motore nella ventesima tornata. Affidabilità aspetto davvero carente per la Rossa, se si ricorda quanto accaduto a Barcellona (Spagna), oltre alla constatazione che ben quattro vetture motorizzate Ferrari non siano riuscite a concludere la corsa azera, ovvero il danese Kevin Magnussen (Haas) e il cinese Zhou Guanyu (Alfa Romeo). Con t-shirt nera, forse anche un po’ a “tema”, si è presentato il Team Principal del Cavallino Rampante, Mattia Binotto, che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato quanto è accaduto: “Sicuramente sono due ritiri che ci penalizzano molto, specialmente ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Un GP di Azerbaijan nero per la Ferrari. L’ottavo round del Mondiale 2022 di F1 ha visto le Rosse non concludere la corsa: Carlos Sainz è uscito di scena per un problema idraulico al nono giro; Charles Leclerc, in testa in quel momento, si è dovuto fermare per un problema al motore nella ventesima tornata. Affidabilità aspetto davvero carente per la Rossa, se si ricorda quanto accaduto a Barcellona (Spagna), oltre alla constatazione che ben quattro vetture motorizzate Ferrari non siano riuscite a concludere la corsa azera, ovvero il danese Kevin Magnussen (Haas) e il cinese Zhou Guanyu (Alfa Romeo). Con t-shirt nera, forse anche un po’ a “tema”, si è presentato il Team Principal del Cavallino Rampante,, che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato quanto è accaduto: “Sicuramente sono due ritiri che ci penalizzano molto, specialmente ...

Pubblicità

RomeZhara : @ScuderiaFerrari Andate a Fancullo Mattia Binotto ???????? #AzerbaijanGP #essereFerrari ?? ma non con te, fai proprio sc… - lovingleclerc2 : RT @FormulaPassion: #F1 | Mattia Binotto ha commentato il doppio ritiro di Carlos Sainz e Charles Leclerc nel Gran Premio dell'Azerbaijan #… - F1inGenerale_ : F1 | GP Azerbaijan – Mattia Binotto dopo il doppio ritiro Ferrari: “L’affidabilità ci preoccupa, ma non ci abbatter… - RomeZhara : @victorfriscio Una vergogna per Noi Tifosi ?????????? #AzerbaijanGP #essereFerrari ?? ma non con Mattia Binotto - sportal_it : Ferrari, Mattia Binotto nella bufera spiega il doppio ko: 'Preoccupati' -