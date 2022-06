F1 GP Azerbaijan 2022 | Hamilton problemi alla schiena Wolff | “Scusa per la scatola di mer… che ti diamo”

(Di domenica 12 giugno 2022) Lewissi è classificato quarto nel GP didi formula uno. L’inglese è arrivato alle spalle delle due Red Bull di Verstappen e Perez e del compagno di squadra Russell. Il pilota della Mercedes ha palesato deiall’arrivo non riuscendo quasi ad uscire dpropria vettura. Una volta fuori si è messo a saltellare facendo notare ancora di più la propria sensazione di dolore.ha ricevuto anche le scuse di Toto, che si è così espresso in un team radio: “per ladiche ti”. L’allusione è ovviamentemacchina, che quest’anno sta dando grandissimi ...

BAKU - Il , ottavo appuntamento del mondiale F1, ha visto vincere Max Verstappen. L'olandese della Red Bull trionfa davanti al compagno di squadra Sergio Perez, a completare una splendida doppietta ...Doppietta Red Bull nel Gp didi Formula 1. Max Verstappen ha trionfato davanti al compagno di squadra Sergio Perez, completa il podio George Russell con la Mercedes. Gara da dimenticare a Baku per la Ferrari: Charles ...BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) - Max Verstappen vince il Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1 per la prima volta in carriera. Il pilota ...Il GP di Azerbaijan corso fra le strade di Baku viene vinto da Max Verstappen, che conquista la sua ventiquattresima vittoria in carriera ...