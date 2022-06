Doppio ritiro per la Ferrari al Gp dell'Azerbaijan, vince Max Verstappen (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - Max Verstappen vince il Gran Premio di Azerbaijan, centrando la quinta vittoria in otto gare stagionali. Il campione del mondo in carica della Red Bull allunga anche in vetta alla classifica piloti, visto il secondo ritiro in tre gare per Charles Leclerc, a causa della rottura del motore della sua Ferrari mentre era al comando. ritiro anche per l'altra rossa di Carlos Sainz per problemi idraulici, a completare una domenica da incubo per la casa di Maranello. LAP 20/51 Plumes of smoke coming out of Leclerc's car Looks like his engine has blown. He's out! #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/Ub4ihbtV0m — Formula 1 (@F1) June 12, 2022 Sergio Perez chiude al secondo posto con il miglior giro, firmando la terza ... Leggi su agi (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - Maxil Gran Premio di, centrando la quinta vittoria in otto gare stagionali. Il campione del mondo in caricaa Red Bull allunga anche in vetta alla classifica piloti, visto il secondoin tre gare per Charles Leclerc, a causaa rottura del motorea suamentre era al comando.anche per l'altra rossa di Carlos Sainz per problemi idraulici, a completare una domenica da incubo per la casa di Maranello. LAP 20/51 Plumes of smoke coming out of Leclerc's car Looks like his engine has blown. He's out! #GP #F1 pic.twitter.com/Ub4ihbtV0m — Formula 1 (@F1) June 12, 2022 Sergio Perez chiude al secondo posto con il miglior giro, firmando la terza ...

