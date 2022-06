Caos ai seggi | l' affluenza è al 5% Si voti anche domani

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova i… - Agenzia_Ansa : Da oltre otto ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo che sono… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Caos seggi a Palermo, l'ira di un elettore: 'La mia sezione è chiusa, non posso votare' #ANSA - mamelettrico : RT @LegaSalvini: Annalisa Tardino: caos seggi vergognoso a Palermo, notizia farà giro del mondo: indegno di uno Stato membro dell’Ue e del… - tigrelt : RT @fratotolo2: Dopo il caos seggi elettorali a #Palermo, presumibilmente pianificato, qualcuno chiederà il voto elettronico così da inquin… -

Ore 11.55 Disagi a Palermo, Procura valuta ipotesi di reato La Procura di Palermo valuterà le segnalazioni che sono state inviate dal Comune suldeterminato dalla decisione di decine di ...a . L'affluenza per il referendum alle ore 12 si attesta al 6,63%. Per le comunali è stata del 17,8%. (era stato del 19,64% alle precedenti omologhe, ma si era votato in due giorni). Il ...Poi oggi, come se tutto questo non bastasse, a rendere difficile il raggiungimento del quorum ci sono anche episodi spiacevoli come quello di Palermo dove, in vari seggi, sono mancati scrutatori e ...Caos elezioni infinito a Palermo. Si viaggia, però, verso la normalità delle operazioni di voto dopo disagi inauditi e centinaia di elettori rimandati a casa a causa della rinuncia da parte di 170 ...