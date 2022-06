Calciomercato Sampdoria | riflettori su Gabbia | i dettagli dell’operazione

(Di domenica 12 giugno 2022): l’allenatore blucerchiato Giampaolo avrebbe individuatocome rinforzo ideale per la difesa Ladeve dare a Marco Giampaolo dei centrali in vista del ritiro di Ponte di Legno. Nel mirino della dirigenza blucerchiata, come riporta La Repubblica, c’è Matteodel Milan. La società rossonera crede molto in lui, ma vuole fargli fare le ossa in Serie A con continuità e la soluzione prestito è l’ideale. Il difensore aveva già convinto Giampaolo all’epoca della sua breve permanenza al Milan. Laspera di strappare un diritto di riscatto, si attende la risposta della dirigenza rossonera sulla formula. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Willy #Gnonto uomo mercato: @SassuoloUS, @BfcOfficialPage, @sampdoria e @TorinoFC_1906 su di lui - sportli26181512 : Sampdoria, chiesto Gabbia al Milan: i dettagli: Missione difensori centrali per Marco Giampaolo. Nel mirino della S… - cn1926it : #Ounas, oltre il #Monza si fa avanti anche la #Sampdoria: i dettagli - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, idea Federico #Barba del #Benevento. I dettagli #samp - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Gabbia nuovo 'rinforzo' per #Giampaolo? #samp -

Samp News 24

Commenta per primo Missione difensori centrali per Marco Giampaolo. Nel mirino della, adesso, c'è un giocatore del Milan già accostato al club blucerchiato in passato. Si tratta di Matteo Gabbia , gioiellino prodotto dalle giovanili rossonere e fresco Campione d'Italia. ...Si riapre la pista Caputo per la Lazio. Riavviati i contatti con la. Può essere lui il vice Immobile che vuole Sarri. Continua Caputo alla Lazio Ounas alla Samp Cistana all'Udinese Ceppitelli al Lecce Petagna alla Salernitana Piccoli al Verona Lovato allo ... Calciomercato Sampdoria: la richiesta di Giampaolo per il ritiro Missione difensori centrali per Marco Giampaolo. Nel mirino della Sampdoria, adesso, c'è un giocatore del Milan già accostato al club blucerchiato in passato. Si tratta di Matteo Gabbia, gioiellino pr ...Rimane ancora non definita la situazione di Valerio Verre della Sampdoria. Il calciatore blucerchiato, reduce da una stagione in prestito nell’Empoli, potrebbe partire durante la finestra di ...