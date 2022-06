Calcio | Real Madrid | ufficiale l' addio di Marcelo

(Di domenica 12 giugno 2022), 12 giu. - (Adnkronos) - E'l'dialdopo 15 anni. Il 34enne terzino brasiliano interverrà in conferenza stampa domani insieme al presidente Florentino Perez. Lo rende noto il club campione d'Europa. "IlCF comunica che domani, lunedì 13 giugno, alle 13:00, si svolgerà alun atto istituzionale di omaggio eal nostro capitano, alla presenza del presidente Florentino Pérez. Dopo questo evento,sarà in sala stampa a disposizione dei media".

I n Italia, ricordiamolo, è stato offerto a Fiorentina ed Atalanta , mentre all'estero i suoi avvocati parlano con Siviglia eSociedad . L'ingaggio, sui 6 milioni all'anno, resta sicuramente ... Marcelo è pronto a lasciare il Real Madrid dopo una super stagione, incoronata dalla vittoria della Liga e della Champions League. Il terzino brasiliano lascia il club spagnolo dopo aver vinto tutti i ... Madrid, 12 giu. - (Adnkronos) - E' ufficiale l'addio di Marcelo al Real Madrid dopo 15 anni. Il 34enne terzino brasiliano interverrà in conferenza ...