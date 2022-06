Benedetta Rossi | avverte i suoi fan | “È una truffa” | l’ennesimo caso

Leggi su chenews

(Di domenica 12 giugno 2022) Ancora una volta,si è ritrovata al centro di una. Ennesimo annuncio social per evitare problemi ai sui fan. I dettagli.è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più importanti. L’affetto e la stima che riceve ogni giorno sono davvero profondi. Segno di come il suo percorso sia stato davvero apprezzato. Non solo per quanto mostrato in cucina ma anche per la sua persona. InstagramQuando si tratta di personaggi famosi, il pericolo è sempre dietro l’angolo. La loro immagine, infatti, è spesso utilizzata anche in maniera non lecita. Cosa che porta i protagonisti dellaa dover smentire immediatamente sui social. Oltre la smentita di rito, c’è la preoccupazione che i fan possano cascare nella trappola. E, quindi, ...