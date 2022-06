Al summit Nato ci sarà la svolta Ue verso Giappone e Indo-Pacifico Scrive Glosserman

Leggi su formiche

(Di domenica 12 giugno 2022) Al vertice dellaprevisto per la fine di giugno dovrebbe partecipare il primo ministrose Fumio Kishida. Se lo farà – le elezioni per la Camera alta che si terranno il 10 luglio potrebbero fargli cambiare i piani –una prima volta per un capo del governo di Tokyo. Si tratterebbe della più recente ma anche importante mossa di uno sforzo continuo da parte degli strateghisi per legare l’Europa alla sicurezza dell’. L’invito all’Europa a prestare maggiore attenzione a un teatro lontano è stato ironicamente alimentato dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. È un motivo in più per la Cina per rimpiangere la “partnership senza limiti” che ha stretto con il governo di Mosca. Ilha ottenuto alcuni successi, ma la ...