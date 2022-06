Zidane al Psg più no che si ma diventa una questione di Stato | Macron vuole convincere l’allenatore dopo Mbappè

Pubblicità

capuanogio : Il fattore #Zidane a Parigi insidia per #Pogba alla #Juventus. Smentito l'accordo trovato tra il #Psg e il tecnico,… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Il #PSG liquida #Pochettino con 15 milioni: #Galtier è il nome di Campos, mentre #Zidane è un 'giallo' - Stefaniaugo77 : RT @cmdotcom: Il #PSG liquida #Pochettino con 15 milioni: #Galtier è il nome di Campos, mentre #Zidane è un 'giallo' - sportli26181512 : Il PSG liquida Pochettino con 15 milioni: Galtier è il nome di Campos, mentre Zidane è un 'giallo': La svolta sulla… - cmdotcom : Il #PSG liquida #Pochettino con 15 milioni: #Galtier è il nome di Campos, mentre #Zidane è un 'giallo'… -

Non sono nemmeno sicuro che sia davvero interessato all'arrivo di Zinedine'. In attesa di capire dove stia la verità, ilha già preso la sua decisione: Pochettino è al passo d'addio.MADRID (SPAGNA) - Se le recenti voci francesi legate al possibile 'approdo di Zinedinesulla panchina del Paris Saint - Germain con Paul Pogba al suo seguito hanno spaventato i ... al" ...Secondo 'L'Equipe' il dirigente portoghese, appena ingaggiato per prendere il posto di Leonardo, ha individuato nel difensore nerazzurro l'obiettivo principale del mercato estivo ...Come riportato da AS, Zidane ha rifiutato la ricca offerta del PSG per la terza volta. L'ex allenatore del Real Madrid punta alla Nazionale francese: vuole infatti attendere ...