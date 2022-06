Voti agli studenti, “ecco perché dovrebbero essere aboliti”. Il punto di vista del Dirigente Vincenzo Caico. INTERVISTA e un progetto sperimentale (Di sabato 11 giugno 2022) I Voti sono tutto nel mondo scolastico. Delineano i risultati e motivano gli studenti a studiare sodo e ad esibirsi bene. O almeno, questa è una teoria. Il dibattito sul fatto che i Voti aiutino o ostacolino l'apprendimento degli studenti è vecchio quanto lo stesso sistema di valutazione risalente alla fine del 1800. Per quanto sorprendente possa sembrare, alcuni insegnanti non pensano che i Voti siano uno strumento utile. Molti docenti, in particolare quelli coinvolti nel processo di rinnovamento del sistema di valutazione, dibattito che sta interessando alcuni dirigenti scolastici molto illuminati, si lamentano della scala di valutazione perché ritengono che inibisca l'apprendimento o, comunque, ne valuti solo alcuni aspetti. Questi critici sostengono che la valutazione incentiva gli ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 giugno 2022) Isono tutto nel mondo scolastico. Delineano i risultati e motivano glia studiare sodo e ad esibirsi bene. O almeno, questa è una teoria. Il dibattito sul fatto che iaiutino o ostacolino l'apprendimento degliè vecchio quanto lo stesso sistema di valutazione risalente alla fine del 1800. Per quanto sorprendente possa sembrare, alcuni insegnanti non pensano che isiano uno strumento utile. Molti docenti, in particolare quelli coinvolti nel processo di rinnovamento del sistema di valutazione, dibattito che sta interessando alcuni dirigenti scolastici molto illuminati, si lamentano della scala di valutazioneritengono che inibisca l'apprendimento o, comunque, ne valuti solo alcuni aspetti. Questi critici sostengono che la valutazione incentiva gli ...

