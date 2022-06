VIDEO Vieri-Ventola imitano Cassano davanti a lui | “Chapeau”

Pubblicità

cmercatoweb : ??Ormai è il tormentone estivo quello di #Vieri, #Ventola e #Cassano - JackLufrano9 : RT @calciomercatoit: ??'Raffinatezza Ventola': #Vieri e #Ventola continuano con la loro imitazione di FantAntonio #Cassano ?? - GAETANO74444918 : RT @calciomercatoit: ??'Raffinatezza Ventola': #Vieri e #Ventola continuano con la loro imitazione di FantAntonio #Cassano ?? - Birobiro72 : RT @calciomercatoit: ??'Raffinatezza Ventola': #Vieri e #Ventola continuano con la loro imitazione di FantAntonio #Cassano ?? - calciomercatoit : ??'Raffinatezza Ventola': #Vieri e #Ventola continuano con la loro imitazione di FantAntonio #Cassano ?? -

Il Corriere del Pallone

... il Quartiere" , racconta il progetto dell'architettoQuilici realizzato tra il 1966 e il ...su youtube: https://youtu.be/EYOHtpOz9VQElisabetta Canalis, ildell'allenamento L'incontro è stato organizzato in occasione della XII ... Dopo le relazioni con il calciatore Christiane il popolare attore George Clooney , il 14 ... Bobo Vieri, simpatica imitazione di Cassano: il video Sattolo ha vestito la maglia del Torino dal 1966 al 1974, è stato il video di Vieri prima e di Castellini poi Lutto in casa Toro: è morto Franco Sattolo, ex portiere granata dal 1966 al 1974. A settem ...Christian Vieri ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato estivo e sul periodo del Milan. Ecco le sue parole.