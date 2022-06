VIDEO Charles Leclerc, re delle pole a Baku: un’altra magia del monegasco in Azerbaijan (Di sabato 11 giugno 2022) Un pole-position ancora per il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc. L’alfiere del Cavallino Rampante è arrivato a quota 15 pole in carriera e la 15ma con la Rossa. Per il ragazzo del Principato si tratta dell’ottava prima fila consecutiva, eguagliando il record per un pilota della scuderia di Maranello, stabilito dal tedesco Michael Schumacher da Francia 2002 ad Australia 2003. Per Charles si tratta anche della seconda p.1 in Azerbaijan, ricordando il 2021. Una prestazione di alto livello, sfiorando i muretti per massimizzare la propria prestazione e precedere le due Red Bull del messicano Sergio Perez e dell’olandese Max Verstappen. Un riscontro da sottolineare per la particolare del tracciato di Baku. F1, Charles ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Un-position ancora per ildella Ferrari,. L’alfiere del Cavallino Rampante è arrivato a quota 15in carriera e la 15ma con la Rossa. Per il ragazzo del Principato si tratta dell’ottava prima fila consecutiva, eguagliando il record per un pilota della scuderia di Maranello, stabilito dal tedesco Michael Schumacher da Francia 2002 ad Australia 2003. Persi tratta anche della seconda p.1 in, ricordando il 2021. Una prestazione di alto livello, sfiorando i muretti per massimizzare la propria prestazione e precedere le due Red Bull del messicano Sergio Perez e dell’olandese Max Verstappen. Un riscontro da sottolineare per la particolare del tracciato di. F1,...

