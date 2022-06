Ultime Notizie Roma del 11-06-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Talin studio individuati i 5 cadaveri tra coloro Sette in tutto che erano a bordo dell’elicottero scomparso giovedì mattina sull’Appennino tosco-emiliano in cui resti sono stati avvistati oggi sul monte cusma cima a Reggiana è quanto si prende dei primi soccorritori sul posto l’elicottero si sarebbe schiantato sul Greto di un torrente in lana al passo degli Scaloni 1922 m d’altitudine a 2 km dal rifugio segheria la zona è particolarmente impervia sul luogo dell’impatto l’aeronautica militare su corsa fino Guardia di Finanza Carabinieri di Castelnuovo Monti L’aria è sotto sequestro la presidente della commissione europea Ursula von der line e invia a Kiev per la seconda volta dall’inizio della guerra arrivata nella capitale Ucraina in treno non ha preannunciato la sua missione per motivi di ...