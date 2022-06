Tsunami su Salvini per il viaggio a Mosca Il Pd specula e attacca | non ci racconti più balle

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 giugno 2022) Il Pd non perde la ghiotta occasione di mettere all’angolo Matteoalla vigilia del voto. Nel giorno in cui il leader della Lega ha precisato i dettagli del suo, poi annullato,. Il Cremlino non ha pagato il suo. Non gli credono. Il Carroccio chiarisce che non c’è stato nessun “biglietto omaggio da” all’ex ministro dell’Interno. Ma per il partito di Letta sono frottole. I dem all’attacco di: nonfrottole La Lega nasconde “le gravi ambiguità che emergono, ogni giorno in modo più evidente, in merito alprogrammato da”. ‘ Così la presidente dei senatori dem Simona Malpezzi che suona la carica del Partito democratico contro il leader della Lega. ...