Triathlon | Wtc Series 2022 | punti importanti per le azzurre

Leggi su sportface

(Di sabato 11 giugno 2022) Giornata positiva per i colori italiani in quel di Leeds (Gran Bretagna), dove è andata in scena la prova delle WorldChampionship. Verena Steinhauser ha infatti concluso al 13° posto, accumulando. Stesso discorso per Ilaria Zane, sedicesima, mentre Carlotta Missaglia, che sta ancora imparando, deve accontentarsi della 27^ posizione. A trionfare è stata invece la francese Cassandre Beaugrand, la quale ha preceduto le beniamine di casa Georgia Taylor-Brown e Sophie Coldwell. SportFace.