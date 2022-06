Pubblicità

jola_755 : #superbonus 110: cessione del credito bloccato dalle banche. 33 mila ditte a rischio default #governodeipeggiori - massimi89529615 : Superbonus bloccato dalle banche, non sconteranno più le fatture dei lavori: 33mila ditte a rischio default - TeneraValse : Superbonus bloccato dalle banche, non sconteranno più le fatture dei lavori: 33mila ditte a rischio default - infoiteconomia : Superbonus bloccato dalle banche, non sconteranno più le fatture dei lavori: 33mila ditte a rischio default - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Superbonus bloccato dalle banche, non sconteranno più le fatture dei lavori: 33mila ditte a rischio default https://t.c… -

ilmessaggero.it

dalle banche, non sconteranno più le fatture dei lavori: 33mila ditte a rischio default Spunta lo scambio crediti - Btp E allora diventa un problema anche per le banche, che si ..., ditte a rischio default Intesa Sanpaolo, nella missiva inviata in queste ore ai suoi clienti, spiega che 'la norma di legge impone, per tutti gli operatori del mercato, un ... Superbonus bloccato dalle banche, non sconteranno più le fatture dei lavori: 33mila ditte a rischio default I toni sono garbati. Ma il contenuto delle lettere che in questi giorni i clienti stanno ricevendo dalle banche non dà adito a dubbi. «A causa delle troppe richieste che ...La mini inchiesta sul Superbonus ha scoperchiato un vaso di Pandora: cantieri mai partiti, lavori 110 bloccati, pratiche in attesa in banca per la cessione del credito senza risposta. Lavori 110 in ...